اعتقال 200 امرأة بعد تظاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في تركيا

يوم المرأة العالمي، اعتقلت الشرطة التركية نحو 200 امرأة في إسطنبول مساء أمس السبت إثر خروج مسيرة ليلية بمناسبة يوم المرأة العالمي شاركت فيها نحو ثلاثة آلاف امرأة وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وتحظر السلطات التظاهر منذ سنوات في ميدان تقسيم بوسط المدينة الذي أحيط بعوائق، لكنها تسامحت في السنوات الأخيرة مع بعض التجمعات في أمكنة قريبة مع تكثيف وجودها الأمني.

وبدأت "المسيرة النسوية الليلية" عند الغروب قرب ميدان تقسيم، حيث ارتدت المشاركات اللون الأرجواني ورفعن لافتات تحمل شعارات بينها "لن نسكت، لسنا خائفات ولن نطيع" و"عاش نضالنا النسوي".

وعلى الرغم من انتهاء المسيرة دون وقوع حوادث، قال المنظمون إن الشرطة بدأت بعد ذلك باعتقال عدد من المشاركات، ونشروا لقطات تظهر ضباطا يسحبون العديد من النساء بعنف من الحشد.

وأضافوا على منصة إكس "بعد انتهاء المسيرة النسوية الليلية وتفرق الحشد دون وقوع حوادث، بدأت الشرطة في اعتقال صديقاتنا، في عمل استفزازي".

وتابعوا: "تم اعتقال نحو 200 امرأة ظلما في الثامن من مارس".

ولم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات.

وفي وقت سابق، تجمعت مئات المتظاهرات في حي كاديكوي على الجانب الآسيوي من المدينة، ولوحن أيضا بلافتات أثناء سيرهن في الشوارع.

وقالت أرزو جيركيز أوغلو، رئيسة نقابة "ديسك" لوكالة الأنباء الفرنسية " أ.ف.ب"مع مطالبتنا بإنهاء العنف ضد المرأة، والتصديق على معاهدة إسطنبول ضد قتل الإناث، فإننا نواصل نضالنا في الثامن من آذار/مارس من أجل الديموقراطية والمساواة والسلام والأخوة".

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