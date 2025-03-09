الأحد 09 مارس 2025
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نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

نائب الرئيس الأمريكي،
نائب الرئيس الأمريكي، فيتو

كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن نشطاء مؤيدين لأوكرانيا أثاروا الرعب في نفس ابنته ذات الثلاثة أعوام أثناء تجولهما معًا.


وقال فانس عبر منصة "إكس"، "في أثناء تجولي مع ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات، لاحقنا مجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون "سلافا أوكرانيا (المجد لأوكرانيا!)" ما جعل طفلتي تزداد قلقًا وخوفًا".


وأضاف أنه وافق على الحديث مع المتظاهرين "مقابل أن يتركوا ابنته وشأنها". مشيرًا إلى أن معظمهم وافق على ذلك، وأن الحوار كان "في معظمه محترمًا"، لكنه شدد قائلًا: "إذا كنت تلاحق طفلة عمرها ثلاث سنوات في إطار احتجاج سياسي، فأنت شخص حقير."

وكان دي فانس قد نفى سابقًا التقارير الإعلامية التي زعمت أنه غادر مع أسرته منتجعًا للتزلج في ولاية فيرمونت إلى وجهة غير معروفة، بسبب احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا هناك، موضحًا أن عائلته اختارت فندقًا آخر لضمان خصوصية أبنائهم.

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