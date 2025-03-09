مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى فرانكفورت وميونخ وبرلين غدا

أعلنت مصر للطيران إلغاء رحلاتها رقم MS785/6 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS787/8 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى ميونخ والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS731/2 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى برلين والعودة إلى القاهرة وذلك غدا الإثنين الموافق 10 مارس 2025.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان اتحاد نقابات العمال الألماني Ver.di عن تنظيم إضرابات في عدد من المطارات الألمانية يوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025 والذي يؤثر على عدد من المطارات من بينها فرانكفورت وميونخ وبرلين ودسلدورف.

وناشدت مصر للطيران عملائها الذين كان من المقرر سفرهم على هذه الرحلات ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

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أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

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