الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

خريطة أماكن استخراج تراخيص السيارات بوحدات المرور المميزة والخطوات والأوراق المطلوبة

رخصة قيادة، فيتو
رخصة قيادة، فيتو

فعلت وزارة الداخلية منذ الثاني من شهر مارس الجاري خدمة ترخيص السيارات في جميع وحدات  المرور إلكترونية المميزة، داخل المولات التجارية وبعض المناطق الحيوية، مما يسمح للمواطنين بتجديد رخصهم بسهولة خلال أوقات العمل الرسمية.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، المولات التجارية المفعلة بها الخدمة وخطوات استخراج التراخيص أون لاين.

 

أماكن وحدات المرور إلكترونية المميزة داخل المولات التجارية

 

-سيتي ستارز (مدينة نصر – القاهرة)-داندي ميجا مول (طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي)

-أفينيو مول (الرحاب – القاهرة)

-إيست هب (مدينتي – القاهرة)

-سيتي سنتر الغردقة (البحر الأحمر)

-سان ستيفانو مول (الإسكندرية) في المناطق الحيوية والمدن الكبرى:

-15 مايو-القطامية-سوق السيارات الجديد-كمبوند ميفيدا-مسجد الشرطة

 – القاهرة الجديدة

-العاصمة الإدارية الجديدة

-موقف المحور المركزي 

– مدينة 6 أكتوبر-مركز الفحص الفني

 – بورسعيد-نادي إسبورتنج 

– الإسكندرية-نادي طنطا 

– الغربية-جامعة أسيوط 

– أسيوط موعد بدء الخدمة:

 

خدمات وحدات المرور المميزة في المولات التجارية 
 

- استخراج رخص التسيير.

- استخراج رخص القيادة.

- استخراج ملصق إلكتروني.

- فحص فنى آلي.

 

 مستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.


الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص وحدات المرور أون لاين


- الدخول عبر بوابة مرور مصر، على الرابط 

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- حجز الوحدات المتنقلة.

- الموافقة على الشروط.

- اختيار الوحدة المتنقلة.

- تحديد التاريخ.


- تحديد الموعد.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص وحدات المرور إلكترونيا


- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

- الرخصة الخاصة بالسيارة.

- البطاقة الشخصية (الرقم القومي).

- الدفع عن طريق بطاقة الدفع «فيزا».
 

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المولات التجارية فيتو التراخيص وزارة الداخلية

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