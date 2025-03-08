أخبار الفن اليوم، حسين فهمى يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني، محمد رمضان يشعل الأجواء في محطة بشتيل، حسن الرداد يعلق على المشاهد الجريئة في فيلم احكي يا شهرزاد

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها المفاجأة التي كشفها الفنان حسين فهمي عن مزاعم انتحار الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

علق الفنان حسين فهمي، على رواية المخرجة إيناس الدغيدي بشأن ما زعمته عن انتحار السندريلا سعاد حسني.

تحدث الفنان حسين فهمي، عن خلافه مع الفنانة نبيلة عبيد بسبب فيلم قصاقيص العشاق، إذ صرح في وقت سابق إنها لم تحترم اسمه وتاريخه، ووضعت صورته على الأفيش بشكل مهين وغير لائق.

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل أثينا ظهور نادين "ريهام حجاج" داخل قاعة المحاضرات، وهي تكشف للطلاب كل تفاصيل برنامج أثينا، وتبدأ في سؤال الطلاب هل قام برنامج أثينا بمراسلة أحد، بينما في المقابل يقوم أحمد مجدي صديق نادين في الظهور ببث مباشر للجمهور يتحدث فيه عن برنامج أثينا.

اختار الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc" طريقة جديدة للمرشح الفائز بالجائزة الثمينة للبرنامج.

أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء، داخل محطة قطارات بشتيل، من خلال برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".

عرضت اليوم السبت، قناة dmc، ثامن حلقات مسلسل إخواتي، والتي شهدت، علم روبي، بسرقة حاتم صلاح، للدولارات الخاصة بها، لتذهب إلي منزله، وتستعيد أموالها.

دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا حول تصاعد الغيرة في قلب لوما (يارا قاسم) تجاه غزل (دينا فؤاد)، حيث قالت لوما لغزل إن الجدول الذي يتضمن تقسيم الليالي مع حكيم كان ثلاثة أيام يقضيها حكيم معها وثلاثة أيام أخرى مع صفا، وأكدت لوما أنها لن تتنازل عن أي يوم من أيامها، وأثناء نومه إلى جوار لوما يحلم بأن هناك أفعى تقترب من ابنه ليركض ليطمئن عليه ويقرر أن يبيت إلى جواره فيزداد غضب وغيرة لوما.

قال الفنان أحمد الفيشاوي: "معظم الشباب بنسبة 99% يمرون بمرحلة شرب المخدرات، وأنا روحت لمرحلة شرب المخدرات وماكنتش هرجع وربنا انقذني وساعدت نفسي على العودة ومن غير ربنا كنت ضيعت، ودماغي اللي شدتني وأنا بحب أجرب وأشوف الحاجة جواها إيه".

شهدت الحلقة 9 من مسلسل ولاد الشمس الذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

أكد الفنان حسن الرداد، أن عرض فيلم "احكي يا شهرزاد" كان في عام 2009، ومنذ هذا الوقت توقف عن تقديم المشاهد الجريئة مرة أخرى، قائلًا: "من قبل دلوقتي وأنا موقف المشاركة بمثل هذه الأعمال السينمائية الجريئة".

عرضت قناة ON، اليوم السبت، الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، والتي شهدت القبض علي آسر ياسين، بعد العثور على مخدر الحشيش في سيارته، والذي وضعه له أحد رجال دياب، لينتقم منه، بعد تركه للعمل معه.

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