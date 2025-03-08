حسن الرداد: لجان إلكترونية تشوه أعمالي وهذا ما غيره ابني بحياتي

تحدث الفنان حسن الرداد، عن التغيرات التي طرأت على شخصيته، بعد أن رزقه الله بابنه فادي، مشيرًا إلى أنه أصبح أكثر اهتمامًا بنفسه من أجله، خاصة بعد مروره بظروف صعبة عقب فقدان والدته.

حسن الرداد يتحدث عن ابنه

وأضاف "الرداد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "فادي غير فيا حاجات مهمة قوي.. بدأت أركز أكتر في نفسي علشانه.. يمكن حصلت لي تغيرات نفسية بعد ما فقدت والدتي"، موضحا أن التوفيق بين العمل والحياة العائلية يعد تحديًا كبيرًا، خصوصًا خلال شهر رمضان.



وأشار إلى أنه يحاول تعويض هذا الوقت خلال الأيام العادية، حيث يحب قضاء أكبر وقت ممكن مع ابنه في المنزل أو أثناء السفر، مضيفًا: "أنا من الناس اللي بحب أقعد في البيت قوي، وبحب أقعد مع ابني كتير وأسافر معاه"، متابعًا: "اللي يجيبه ربنا كويس سواء بنت أو ولد.. أهم حاجة إيمي تقوم بالسلامة".



حملات إلكترونية ضد حسن الرداد

رد الفنان حسن الرداد، على تعرض أعماله شائعات للتقليل منها، قائلا: هناك الكثير من اللجان الإلكترونية التي تعمل على تشوية أعمال على حساب أعمال أخرى"، مؤكدا أنه لم يتعرض لحملات انتقاد ولجان إلكترونية كثيرًا لأنه شخص محبوب وعلاقته بباقي الزملاء في الوسط الفني جيدة وعلى مستوى متميز من الصداقة والمحبة.

ونوه حسن الرداد، بأن هناك بعض الأساليب التي يتبعها بعض الفنانيين في الوسط الفني لدعم أعمالهم، ولا يكتفون فقط بالترويج لأعمالهم، بل يقومون بانتقاد أو تشويه أعمال أخرى عن طريق التعليقات الإلكترونية أو الفيديوهات التي يروجها البعض.

وأوضح أنه لم يكن يتذكر تصريحاته حول تعرض أعماله لحملات تقليل، لكنه أشار إلى أن هذه الأمور أصبحت منتشرة في الوسط الفني، قائلًا:"بقت في بعض الأساليب اللي بيتبعها بعض الناس، مش بس علشان يسوّقوا شغلهم، لكن كمان ممكن يشتموا أو ينتقدوا أعمال تانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.