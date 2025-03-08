السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)

الفنان حسين فهمي،
الفنان حسين فهمي، فيتو

سعاد حسني، علق الفنان حسين فهمي، على رواية المخرجة إيناس الدغيدي بشأن ما زعمته عن انتحار السندريلا سعاد حسني.

 

هل انتحرت سعاد حسني؟

وأكد حسين فهمي خلال لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع على قناتي النهار والمحور: "اختلف مع إيناس الدغيدي تماما لإن سعاد حسني لم تنتحر، بل قتلت".

 

منطق وفاة سعاد حسني 

وأضاف: "سعاد حسني قتلت لأنه كان أمامها طريقة أخرى أفضل للانتحار بدلا من الطريقة المزعومة، هي كانت تتعاطى حبوب مهدئة، ولو قامت بزيادة المهدئات لانتحرت بدلا من قص السلك وإلقاء نفسها من شرفة شقتها".

 

وأوضح: "الإنسان اللى بيرمي نفسه ميقدرش يبعد أكثر من متر ونصف وهي كانت بعيدة عن شرفة منزلها 5 متر، إلى جانب عدم وجود دم، وبالتالي المنطق يقول ان سعاد حسني قتلت ولم تنتحر".

ولفت: سعاد حسني لم تكن تمر بأزمة مالية لأنها سحبت كل أموالها في البنك، سحب الالاف الجنيهات الاسترليني وبعدما سحبت تلك الأموال اختفوا.

وأشار: سعاد حسني قبل واقعة وفاتها كانت قد قررت العودة إلى مصر. 
 

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حسين فهمي الفنان حسين فهمي سعاد حسني إيناس الدغيدي المخرجة ايناس الدغيدي

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