السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسين فهمي يكشف سر خلافه مع نبيلة عبيد

الفنان حسين فهمي،
الفنان حسين فهمي، فيتو

تحدث الفنان حسين فهمي، عن خلافه مع الفنانة نبيلة عبيد بسبب فيلم قصاقيص العشاق، إذ صرح في وقت سابق إنها لم تحترم اسمه وتاريخه، ووضعت صورته على الأفيش بشكل مهين وغير لائق.

أفيش فيلم قصاقيص العشاق

وقال "فهمي"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "ما حدث أنني وافقت على الأفيش الذي أعتمد على الرقابة، ولكنني وجدت أفيش مختلف في الشارع، فغضبت وفهمت أن نبيلة هي من قامت بعمله، واتصلت بها واختلفنا".

طريقة إنهاء الخلاف مع نبيلة عبيد

وتحدث الفنان  حسين فهمي عن الطريقة الطريفة التي انتهى خلافه مع الفنانة نبيلة عبيد، قائلا: "هاجمتها في الصحافة بسبب غضبي، ولكننا اتصالحنا لما اتقابلنا في الطائرة، وكانت في الكرسي اللي جنبي"، مشيرًا، إلى أنه كان يستحق أن تكون صورته بنفس حجمها في الأفيش.

وأشار، إلى أن الفيلم أحاطت به ظروف غريبة، فقد سجن المنتج في أثناء التصوير بسبب شيكات دون رصيد، وتدخل سعيد مرزوق في السيناريو، لكن كاتب السيناريو وحيد سيف اعترض، وفي نهاية المطاف لم يحصل حسين فهمي على جزء من أجره بسبب سجن المنتج حتى لا يزيد الضغوط والأعباء عليه.

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حسين فهمي الفنان حسين فهمي فيلم قصاقيص العشاق نبيلة عبيد برنامج العرافة

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