السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بتعالج في مصحة نفسية، أحمد الفيشاوي: شربت مخدرات وجربت حاجات مميتة

أحمد الفيشاوي، فيتو
أحمد الفيشاوي، فيتو

قال الفنان أحمد الفيشاوي: "معظم الشباب بنسبة 99% يمرون بمرحلة شرب المخدرات، وأنا روحت لمرحلة شرب المخدرات وماكنتش هرجع وربنا انقذني وساعدت نفسي على العودة ومن غير ربنا كنت ضيعت، ودماغي اللي شدتني وأنا بحب أجرب وأشوف الحاجة جواها إيه".

 

هل شجع أحمد الفيشاوي أحد أصدقائه على المخدرات؟

ونفى أحمد الفيشاوي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، تشجيع أحد من أصدقائه له على شرب المخدرات وهو من أراد التجربة، مضيفا: "جربت الحاجات المميتة والهروين بيموت والخمرة كترها بيموت والحمد لله بعد عنها بأميال ودخلت مصحات وعندي مصحة بدخلها بشكل دوري وفي جناح باسمي في المصحة".

 

علاج أحمد الفيشاوي في مصحة نفسية 

وكشف أحمد الفيشاوي، عن أنه يذهب للمصحة النفسية حتى الآن موضحا أنه فنان والفنان كثيرا شخصية معقدة وبيكون حساس ساعات بزيادة وقد يتعرض للأذى، قائلا: "بضطر أعالج نفسي لكن عمري ما أدمنت المخدرات لكن أنا بتعالج نفسيا ودخل المخدرات بمزاجي وخرجت بمزاجي".

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