مسلسلات رمضان 2025، سعاد تحاول الوقيعة بين أحمد مالك وطه دسوقي في الحلقة 9 من ولاد الشمس (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 9 من مسلسل ولاد الشمس الذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

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مسلسل ولاد الشمس حلقة 9

وشهدت الحلقة، تفكير “بابا ماجد” محمود حميدة الإيقاع بين الصدقين ولعة أحمد مالك ومفتاح طه دسوقي بينهما البعض خوفا من أن يكشفون فضيحته بأنه هو الذي قتل صديقهم الثالث قطايف معتز هشام.

وتتوالى الأحداث، ويطلب بابا ماجد من سعاد “جلا هشام ” أن تثير المشكلات بين ولعة ومفتاح باعتبارها حبيبة مفتاح مقابل 200 ألف جنيه وبالفعل تنفذ كلام بابا ماجد.

وتستكمل الأحداث، وتذهب سعاد إلي ولعة وتخبره بأنها تحبه هو ولا تحب صديقه مفتاح، ولكنه يدخل في صدمة من كلامها ويعنفها ويطلب منها أن تغادر من أمام وجهه فورا.

ويحاول “ولعة” بطريقة غير مباشرة أنه يحذر صديقه مفتاح من سعاد بعد صدمته فيها، خاصة أنه يعلم بحبه لها .

مسلسلات رمضان 2025، وشهدت الحلقة 8 من مسلسل ولاد الشمس للفنان أحمد مالك وطه دسوقي العديد من المشاهد المؤثرة.

الحلقة 8 من مسلسل ولاد الشمس

حيث قام محمود حميدة “بابا ماجد” صاحب دار الشمس للأيتام بقتل معتز هشام “قطايف” بطريقة وحشية وذلك بعد قيامه بسرقة ملف مهم من الدار وتسليمه للصحفية “مريم الجندي” لكي تفضحه.

وقام “ماجد” عن طريق الغدر بوضع السم في طعام “قطايف” وأقنعه أنه يحبه ومسامحه وظل قطايف يأكل حتى تمكن السم من جسمه وتوفي، وفي مشهد مؤثر دخل أحمد مالك وطه دسوقي في حالة انهيار عصبي بعد وفاة “قطايف” صديقهم الثالث، وفي أداء احترافي قام محمود حميدة بالبكاء عليه كأنه ليس له دخل في قتله.

وفي مشهد آخر واستمرارا لأفعال بابا ماجد السيئة، قام بحبس “أمينة” مشرفة الدار في غرفة التأديب بعدما أطعمت الأطفال الأيتام دون علم وهذا المشهد أمام خطيبها “عبيد” الذي تركته بعدما رأته ضعيفا أمامها وغير قادر على أن يسترجع لها حقها من ماجد.

الحلقة 7 من مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت قد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "ولاد الشمس" تطورات درامية مثيرة، أبرزها المشهد العاطفي الذي جمع طه دسوقي بوالديه بالتبني؛ الحاجة كوثر والحاج إسماعيل، بعد مرور 20 عامًا على تخليهما عنه وإعادته إلى دار الأيتام، عقب إنجابهما أطفالً.

وفي لحظة مؤثرة، واجه طه دسوقي والديه السابقين بالبكاء واللوم، معبرًا عن حزنه الشديد وظلمه لما تعرض له، بعدما عاش معهما حياة كريمة، لكنهما قررا تركه مجددًا عقب إنجاب أطفال من صلبهما، ليجد نفسه وحيدًا في دار الأيتام من جديد.

وعلى جانب آخر، حاول أحمد مالك "ولعة" كسب ود فرح يوسف "سحر"، بعد أن أفسد ابنها سيد علاقتها به ومنع زواجهما، بسبب فارق السن بينهما، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما.

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس للفنانين أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة

الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس

وبدات الحلقة “باعتراف ”قطايف" معتز هشام بحبه لمريم الجندي والتي تلعب دور الصحفية، ولكنها طلبت منه أن يساعدها ويخطف “ملف هام" من مكتب “ماجد” والذي يلعب دوره محمود حميدة صاحب دار الشمس للأيتام، وهذا الملف به كوارث من الممكن أن تدخله السجن خاصة انه يستغل الأيتام في أعمال غير مشروعة

ومن ضمن الأحداث، أيضا قرر أحمد مالك وطه دسوقي أن يهربا من دار الشمس ومعهم الأطفال الأيتام للحفاظ علي حياتهم واستقلالهم بعيدا عن ماجد الذي كان يستغلهم في أعمال غير مشروعة، ولكن في الأخير يعثر ماجد علي مكانهم ويذهب للمكان ومعه بلطجية

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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