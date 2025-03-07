محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لبطل من ذوي الهمم وفرحة هيسترية لوالدته (فيديو)

فاجأ النجم محمد رمضان بطل من ذوي الهمم كان مسافر إلى الإسكندرية للممشاركة في أحد بطولات السباحة ومنحه 100 ألف جنيه من برنامج مدفع رمضان في محطة القطار.

برنامج مدفع رمضان

ودخلت والدة البطل في حالة فرحة هيسترية بعد فوز نجلها من برنامج مدفع رمضان وقالت لمحمد رمضان:" انا كان حلم حياتي أني أشوفك.

وكشف الفنان محمد رمضان حقيقة تصويره لحلقات برنامج “ مدفع رمضان” قبل بداية الشهر الكريم، خاصة أن هناك بعض المشككين في فكرة تصوير البرنامج على الهواء.

وكتب محمد رمضان منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: “جميع اتصالات مدفع رمضان بأرقام التليفونات العشوائية أجريتها في شهر رمضان ولسه باقي أكتر من 20 اتصالا لم يحدث بعد”.

وأضاف: “بصور اليوم بيومه بس مش مباشر بالدقيقة.. علشان عمال التصوير تلحق تفطر وآخر يوم تصوير في مدفع رمضان ليلة عيد الفطر إن شاء الله"

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