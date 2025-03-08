مسلسل حكيم باشا الحلقة 8، ابن مصطفى شعبان يصبح على رأس أولوياته

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا حول تصاعد الغيرة في قلب لوما (يارا قاسم) تجاه غزل (دينا فؤاد)، حيث قالت لوما لغزل إن الجدول الذي يتضمن تقسيم الليالي مع حكيم كان ثلاثة أيام يقضيها حكيم معها وثلاثة أيام أخرى مع صفا، وأكدت لوما أنها لن تتنازل عن أي يوم من أيامها، وأثناء نومه إلى جوار لوما يحلم بأن هناك أفعى تقترب من ابنه ليركض ليطمئن عليه ويقرر أن يبيت إلى جواره فيزداد غضب وغيرة لوما.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا، حديث نوح مع حكيم بأن أبناءه بحر وسليم سوف يعملوا معه ويقفوا بجانبه في الشغل، كما حاول غراب إغراء ياسين بمعاونته لتدمير حكيم.

وشهدت الحلقة إصرار برنسة على إذلال غزل، بينما يشعر حكيم بالتوتر حينما يقترب أحد من ابنه حتى البنات الصغيرات في القصر، وانتهت الحلقة على طلب حكيم من غزل بأن تخدم ابنها فقط ولا تخدم في القصر أو تسمع أوامر من أحد غيره، ثم أخذ ابنه منها وكان تحت المراقبة من قبل المتطرفين.

مسلسل حكيم باشا الحلقة السابعة

دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا حول حكيم الذي يواجه مع عمه نوح بما في قلبه بعد أن طلب منه أن يأخذ ابنه وزوجته ويجلسون في مكان بعيد عن القصر خوفا عليه.

وأكد حكيم أنه سيتزوج من غزل وسيأتي بها إلى القصر وطلب منه أن يشهد على عقد زواجه ولكنه رفض، فاستعان حكيم بوالده.

وتزوج حكيم رسميًا من غزل وذهبت معه إلى القصر ولكنها قابلت برنسة التي فرضت كلمتها على غزل ولاحظت غيرة لومة وبدأت في تشجيع هذه الغيرة، واحتضنت صفا ضرتها غزل وأخبرتها أن تجلس في غرفتها حتى يتم تجهيز الغرفة الخاصة بها في القصر.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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