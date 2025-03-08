حسن الرداد يعلق على المشاهد الجريئة في فيلم احكي يا شهرزاد

أكد الفنان حسن الرداد، أن عرض فيلم "احكي يا شهرزاد" كان في عام 2009، ومنذ هذا الوقت توقف عن تقديم المشاهد الجريئة مرة أخرى، قائلًا: "من قبل دلوقتي وأنا موقف المشاركة بمثل هذه الأعمال السينمائية الجريئة".

فرصة سينمائية في احكي يا شهرزاد

وأوضح حسن الرداد، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه وافق على فيلم "احكي يا شهرزاد" لأنه كان يرى فيه فرصة سينمائية مهمة، وأنه كان يتم تقديمه كبطل في السينما لأول مرة، مشيرا إلى أنه كان بجانب مشاركة نخبة من النجوم مثل منى زكي ومحمود حميدة.

هل ندم حسن الرداد على احكي يا شهرزاد

وشدد على أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء، لم يكن ليتردد في تقديمه مرة أخرى، قائلًا: "لو رجع بيّ الزمن وقتها، كنت هعمل الفيلم تاني، لأنه كان عاجبني فعلًا.. الفيلم كان جميل جدًا وشارك من خلال في العديد من المهرجانات الفنية والسينمائية"، منوهًا بأنه ربما لن يوافق على تقديم نفس النوعية من الأفلام الآن، ليس بسبب الأبوة، وإنما بسبب تطور اختياراته الفنية.

وتابع: "دلوقتي ممكن أكون مش حابب أعمل النوع ده من الأفلام، لكن مش علشان بقينا في 2025 أو علشان بقت أب"، مشيرًا إلى أنه لا يؤمن بأن مشهدًا واحدًا قد يفسد الأخلاق، لكنه يرى أن الأفكار السامة التي تُطرح في بعض الأعمال قد تؤثر بشكل سلبي على الشباب، موضحًا أن فيلم "احكي يا شهرزاد" لم يكن يهدف إلى إثارة الجدل، بل كان يناقش قضية العنف ضد المرأة من زوايا اجتماعية مختلفة.

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