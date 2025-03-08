السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسين فهمي يكشف سر عدم تعاونه مع ميرفت أمين بعد 39 سنة طلاق

حسين فهمي
حسين فهمي

كشف حسين فهمي، سر انفصاله عن الفنانة ميرفت أمين، قائلا: «اختلاف في وجهات النظر، هذا ما حدث على أرض الواقع، مثل كيف نربي ابنتنا منة».

 

وأضاف حسين فهمي خلال لقائه في برنامج العرافة الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية قناة النهار: «اختلاف وجهات النظر قد يؤدي إلى الطلاق.. أومال الطلاق هيحصل ليه؟»، مضيفا: «اتفقنا سويا على الانفصال، ووصلنا إلى طريق لم يكن مسدودا بشكل تام، ولكن، لم يكن يمكننا أن نتفق، وكان من الطبيعي إن كل واحد يشوف حاله وحياته، لأننا نعيش مرة واحدة فقط، وبالتالي، كان يجب أن يعيش كل منا حياته مثلما يريدها».

 

سر عدم تعاونهما
 

وحول عدم تعاونهما الفني خلال 39 سنة انفصال، قال حسين فهمي: «مجتش ظروف وأعمال طوال 39 سنة، ولم يرفض أي منا التعامل مع الآخر، ولدينا ابنتنا منة، ولا خلاف بيننا».

 

وتابع حسين فهمي: «لم يحاول مخرج أو منتج الجمع بيننا في عمل فني، ولكننا نشارك سويا في إعلان خلال شهر رمضان الجاري، اتعمل كويس، وهو عمل لطيف، وطول الفترة الماضية علاقتنا جيدة، وعلاقتي كويسة بالناس كلها ومفيش خلافات بيني وبين حد إلا استثناءات مش كتير».

 

ويشارك الفنان حسين فهمي وطليقته الفنانة ميرفت أمين في موسم رمضان 2025 بإعلان لإحدى الشركات العقارية، والذي جاء بصوت المطرب حسين الجسمي، وويتضمن الإعلان أغنية بعنوان «الفرق كبير»، التي تعتمد على فكرة الثنائيات، حيث يشارك فيه أيضا الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، بالإضافة إلى الفنان هشام جمال وخطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر.

 

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الفنانة ميرفت امين التعامل مع الاخر الاعلامية بسمة وهبة الإعلامية لإعلامية بسمة وهبة

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