السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يشعل الأجواء في محطة بشتيل بلفتة إنسانية (فيديو)

محمد رمضان في محطة
محمد رمضان في محطة بشتيل، فيتو

 أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء، داخل محطة قطارات بشتيل، من خلال برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".

 

محمد رمضان يوزع مبالغة مالية على عمال محطة بشتيل

 وقرر محمد رمضان، اختيار مجموعة من عمال نظافة محطة بشتيل، لتوزيع مبالغ مالية عليهم، قيمتها 100 ألف جنيه.
 

فرحة عمال النظافة بسبب لفتة محمد رمضان

وسادت حالة الفرحة على عمال النظافة والمواطنين المتواجدين في محطة بشتيل بفضل اللفتة الإنسانية التي قدمها محمد رمضان.
 

برنامج مدفع رمضان


ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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محمد رمضان مدفع رمضان قناة DMC الفنان محمد رمضان محطة بشتيل

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