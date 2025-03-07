أحمد الفيشاوي: لما كنت وسط الإخوان اكتشفت إنهم عايزين يسيطروا على الدولة والحلال والحرام بمزاجهم

تحدث أحمد الفيشاوي عن فترة انضمامه لجماعة الإخوان لمدة عامين، ووصف هذه الفترة بأنه كان شخص مغفل، حيث اكتشف أنهم كانوا لا يريدون نشر الدعوة الإسلامية، بل كانوا يريدون السيطرة الدولة، قائلا: علشان يعملوا اللي علي مزاجهم ويحرموا على الشعب اللي على كيفهم.

وأضاف خلال لقائه بالأعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار، والذي يعرض علي شاشة النهار خلال شهر رمضان 2025:" كانوا ممكن يحرموا الربا ويعملوه هما، كانوا ممكن يحرموا رقص البالية في الأوبرا المصرية بس يجيبوا رقصات في البيت، أيام ما كانوا افتكروا أنهم سيطروا على الدولة، وأنا كنت مكسب ليهم ولكن هما انتهوا تماما وكانت فترة كئيبة علي الشعب المصري.

كما تحدث “ الفيشاوي” أيضا عن فترة خروجه من صفوف الإخوان قائلا خرجت بكل بساطة لما حسيت أنه مش دا اللي بدور عليه.

كما قال الفيشاوي إن عمه كان وافدا في جماعة التكفير والهجرة بس هو تاب من زمان، وكان من الناس اللي كتب عليهم وحيد حامد في فيلم دم الغزال، وكان بيعمل زي ما هما كانوا بيعمله، وكان على اقتناع أنه كده داخل الجنة.

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