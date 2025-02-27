أخبار الحوادث اليوم.. نشوب حريق بخط الغاز في الصف.. حفظ التحقيقات في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش.. التحفظ على أموال المتهمين في منصة FBC الرقمية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تغريم الفنانة سميرة أحمد 100 جنيه بتهمة الاعتداء اللفظي على سائق جارها

قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم الفنانة سميرة أحمد مبلغ 100 جنيه، بتهمة الاعتداء اللفظي على سائق جارها بسبب أولوية ركن السيارة أسفل العقار.

الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق خط الغاز بالصف (فيديو)

نجحت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق الذي نشب بخط الغاز في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات.

سوزي الأردنية في التحقيقات: صورت الإعلان بعد التأكد من ترخيص الشركة

تواصل نيابة المطرية التحقيق مع التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

حريق بخط الغاز في منطقة الصف (فيديو)

شهد الظهير الصحراوي بمنطقة الصف بنطاق محافظة الجيزة، حادث انفجار خط الغاز، وتصاعدت ألسنة اللهب، فيما جرى إخطار الأجهزة الأمنية والجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.



اعترافات المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة جدة خطيبته السابقة بالظاهر

أدلى المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة جدة خطيبته السابقة بعد التعدي عليها بالضرب بمنطقة الظاهر باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الثامنة من معاهد معاونى الأمن(فيديو)

صـدق اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" - على تخريج الدفعة الثامنة من طلبة وطالبات معاهد "معاونى الأمن".



جهود مكثفة لضبط شخص انتحل صفة مواطن سعودي في سوزي الأردنية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط شخصل انتحل صفة مواطن سعوودى فى قضية التيك توكر سوزي الأردنية بنشر فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.



تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة هتك عرض قاصرات بالتجمع لـ30 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة التحرش جنسيا، وهتك عرض عدد من القاصرات أثناء تدريبهن على الكيك بوكسينج داخل أحد النوادي، إلى جلسة 30 أبريل.

استدعاء الحكم محمد عادل لسماع أقواله في اتهامه بسب لاعبي فريق البنك

أمرت نيابة النزهة باستدعاء الحكم محمد عادل لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده يتهمه بسب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام نادي الزمالك كما أمرت بتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمكان.



القبض على شاب شرع في قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بدار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لشروعة في قتل شقيقه بطعنة بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على ارتداء الملابس بمنطقة دار السلام.



دفاع صلاح التيجاني يكشف سبب حفظ التحقيقات معه بتهمة التحرش

كشف محامي صلاح التيجاني أن جهات التحقيق حفظت التحقيقات في البلاغ المقدم ضد صلاح التيجاني، بعد ادعاء إحدى الفتيات تعرضها للتحرش على يد التيجاني.



حفظ التحقيقات في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش

قررت جهات التحقيق حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الشيخ صلاح التيجاني، بعد ادعاء إحدى الفتيات تعرضها للتحرش على يد الشيخ التيجاني.



المحكمة الاقتصادية: عدم نفاذ الاستقالة في ‏الشركات المساهمة من تاريخ تقديمها

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هاما يضع حدًا للخلافات حول صحة ‏استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا ‏تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ ‏تقديمها‎.‎



19 مارس النطق بالحكم على كروان مشاكل في "سب وقذف ليلى الشبح"

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، المتهم بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح، لجلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم.

التحفظ على أموال المتهمين بالنصب في منصة FBC الرقمية

أمرت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.



20 مارس النطق بالحكم على المتهمة بقتل الطفلة مكة

حجزت محكمة جنايات الطفل بالجيزة، اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وذلك بعد العثور على بقايا جثمانها داخل كرتونة بشقة سكنية في منطقة وردان بمركز منشأة القناطر، عقب اختفائها خلال لهوها مع أطفال الجيران أمام منزلها، إلى جلسة 20 مارس للحكم.



مجلس الدولة: دعوى التفسير تهدف لتوضيح الغموض بالحكم دون نقص أو زيادة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب تفسير الحكم المقدم من الخصوم للمحكمة، لا يكون إلا بالنسبة إلي القضاء الوارد في منطوق الحكم، بمعنى أن تفسير ما يلحق بهذا المنطوق للحكم، أو ما يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم، ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد.



إحالة عامل وآخرين بمشرحة أسوان للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عامل خدمات معاونة بمشرحة أسوان سابقًا وآخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة.



محكمة النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل نجلي شقيقه بكفر الشيخ بسبب الميراث

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم بقتل نجلي شقيقه بسبب الميراث بكفر الشيخ وأيدت حكم محكمة جنايات كفر الشيخ الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم ليصبح الحكم نهائيا وباتا لتنفيذ الحكم خلال الأيام القادمة بعد تصديق رئيس الجمهورية علي الحكم.



مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان والبحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في إحباط محاولة بؤرتين إجراميتين جلب كمية من المواد المخدرة ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان والبحيرة وضبط 2 آخرين.



التحقيق مع سوزي الأردنية بتهمة الإساءة لإحدى الشركات

تباشر النيابة العامة التحقيق مع التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





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