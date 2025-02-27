ضبط 4 أشخاص بتهمة تصنيع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالأميرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع مستحضرات تجميل "بدون ترخيص" بمنطقة الأميرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية) بتصنيع وتغليف مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" داخل أحد المحال الكائنة بدائرة القسم.



ضبط 4 أشخاص لتصنيع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالأميرية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (ماكينة تغليف - كمية كبيرة من المواد الخام والمصنعة وعبوات التعبئة والتغليف).. وبمواجهتهم إعترفوا بتحصلهم على المواد الخام المضبوطة من أحد المصانع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، وبإستهدافه أمكن ضبط (مالك المصنع) وبحوزته (كمية كبيرة من الأدوات والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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