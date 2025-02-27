الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الثامنة من معاهد معاونى الأمن(فيديو)

وزير الداخلية يصدق
وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الثامنة من معاهد معاونى

صـدق اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" - على تخريج الدفعة الثامنة من طلبة وطالبات معاهد "معاونى الأمن".
   

تخريج الدفعة الثامنة من معاهد معاونى الأمن
 

وأقيمت فعاليات حفل التخرج بمقر الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن بطره بحضور اللواء/ مساعد وزير الداخلية – رئيس قطاع التدريب، وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.  
   



و بدأت فعاليات الإحتفال بتقديم الطلبة والطالبات عددًا من العروض التدريبية التى تعكس مراحل إعداد خريجى معاهد معاونى الأمن، والتى تمت وفقًا لبرامج تدريبية وتعليمية على مدار فترة دراستهم بما يضمن صقل مهاراتهم للوصول إلى عنصر أمنى متميز يلبى كافة تخصصات وإحتياجات جهات الوزارة المختلفة.
   

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 كما ألقى اللواء مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن كلمة أكد خلالها على أن وزارة الداخلية تحرص على إعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة تهدف إلى تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءاتهم لآداء المهام الموكلة إليهم بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات.. ومن جانبه نقل اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب تحيات  وزير الداخلية للطلبة والطالبات وأسرهم.

  
وإختتمت فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الخريجين من الطلبة والطالبات وعدد من المتميزين وتم عزف السلام الوطنى.

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