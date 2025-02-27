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حوادث

19 مارس النطق بالحكم على كروان مشاكل في "سب وقذف ليلى الشبح"

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

 حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة التيك توكر  كروان مشاكل، المتهم بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح، لجلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف ليلى الشبح، ولتنفيذ أحكام قضائية. 

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

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