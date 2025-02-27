مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان والبحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في إحباط محاولة بؤرتين إجراميتين جلب كمية من المواد المخدرة ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان والبحيرة وضبط 2 آخرين.

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 2 آخرين فى تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة بأسوان والبحيرة

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – البحيرة) قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم في عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات، إحداث عاهة، شروع فى قتل") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.



مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 2 آخرين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأموريتين بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) وضبط الآخرين.. كما تم ضبط (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "60 كيلو جرام بانجو – 10 كيلو جرام آيس – 35 كيلو جرام حشيش – 3 كيلو جرام هيروين - 6 بنادق "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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