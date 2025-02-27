الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

حريق بخط الغاز في منطقة الصف (فيديو)

انفجار خط الغاز في
انفجار خط الغاز في منطقة الصف، فيتو

شهد الظهير الصحراوي بمنطقة الصف بنطاق محافظة الجيزة، حادث انفجار خط الغاز، وتصاعدت ألسنة اللهب، فيما جرى إخطار  الأجهزة الأمنية والجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

 

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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز بالظهير الصحراوى بمنطقة لصف.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارة إطفاء لإخماده، وتقوم  الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، بعملية غلق محابس خط الغاز المجاور لحين إخماد النيران.

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انفجار خط الغاز الظهير الصحراوي محافظة الجيزة الأجهزة الأمنية الظهير الصحراوى بمنطقة الصف

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