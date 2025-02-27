حريق بخط الغاز في منطقة الصف (فيديو)

شهد الظهير الصحراوي بمنطقة الصف بنطاق محافظة الجيزة، حادث انفجار خط الغاز، وتصاعدت ألسنة اللهب، فيما جرى إخطار الأجهزة الأمنية والجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز بالظهير الصحراوى بمنطقة لصف.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارة إطفاء لإخماده، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، بعملية غلق محابس خط الغاز المجاور لحين إخماد النيران.

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