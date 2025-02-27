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حوادث

التحقيق مع سوزي الأردنية بتهمة الإساءة لإحدى الشركات

سوزي الاردنية، فيتو
سوزي الاردنية، فيتو

تباشر النيابة العامة التحقيق مع التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

القبض على سوزي الأردنية

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لأحد الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.

ومن المنتظر أن يتم عرض سوزي الأردنية على النيابة للتحقيق معها في الوقائع المنسوبة لها.

وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد  البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيء عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة. 

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النيابة العامة التيك توكر سوزي الأردنية سوزي الأردنية شركة عربية للتوظيف

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