استدعاء الحكم محمد عادل لسماع أقواله في اتهامه بسب لاعبي فريق البنك

أمرت نيابة النزهة باستدعاء الحكم محمد عادل لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده يتهمه بسب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام نادي الزمالك كما أمرت بتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمكان.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـ VAR، تبين قيام الحكم بتوجيه ألفاظ نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.

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