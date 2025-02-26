حبس المتهم الرئيسى في قضية منصة FBC

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بحبس المتهم الرئيسى في قضية منصة FBC والمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأوضح المتهم الرئيسى المقبوض عليه خلال الساعات الأخيرة، أن الفكرة بدأت عبر جمع وكلاء له في المحافظات مهمتهم استقطاب عملاء جدد مقابل عمولة عن كل 10 أشخاص ونجحت الخطة ودخل البعض وحصل على أموال وعاد مرة أخرى بحوزة أموال أكثر وبدأ يستمر معنا في المنصة.

وأشار المتهم إلى أن آخرين من العملاء انضموا إلينا ثم غادروا بعد الحصول على أرباح ولم يستمروا في المنصة، ونفى المتهم النصب على مليون مصري كما تردد وجمع مليارات الجنيهات مؤكدا أنها شائعات.

المتهم الرئيسى فى قضية منصة FBC يكشف مفاجآت: الفلوس اللي خدناها بالمليارات كذب.. والتحقيقات توثق 2.5 مليون جنيه

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على متهم جديد أجنبى ضمن عصابة منصة FBC للنصب والاحتيال على المواطنين.

وتقوم مأمورية أمنية بترحيله للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه في الاتهامات المنسوبة إليه وخاصة بأنه يعتبر المتهم الرئيسي ويدير باقي أعضاء العصابة.

ويواجه المتهم اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإدارة منصة إلكترونية بدون ترخيص ومخالفات عدة تقوده إلى السجن.

وكشفت التحقيقات مع باقي أعضاء التشكيل العصابي بأن كافة البلاغات تقدر المبالغ المالية المثبت في المحاضر الرسمية بقيمة 2.5 مليون جنيه فقط والتي بلغت 101 بلاغا.

من جانبه، صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابي على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجنى عليهم إجماليها (2,5 مليون جنيه).

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