محكمة النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل نجلي شقيقه بكفر الشيخ بسبب الميراث

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم بقتل نجلي شقيقه بسبب الميراث بكفر الشيخ وأيدت حكم محكمة جنايات كفر الشيخ الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم ليصبح الحكم نهائيا وباتا لتنفيذ الحكم خلال الأيام القادمة بعد تصديق رئيس الجمهورية علي الحكم.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ قضت بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نجلى شقيقه بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، وسداد تعويض مليون جنيه للمجني عليهم، كما قررت المحكمة حبس نجل المتهم 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 5 آلاف جنيه لاشتراكه مع المتهم الرئيسي بالجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ونجله لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وجاء في أمر إحالتهما أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح الناري المرخص له "بندقيته الخرطوش" وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول في مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجنى عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن كلا المتهمين استعرضا القوة والتهديد قبل أحد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته. وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى.

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