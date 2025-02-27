الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محكمة النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل نجلي شقيقه بكفر الشيخ بسبب الميراث

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم بقتل نجلي شقيقه بسبب الميراث بكفر الشيخ وأيدت حكم محكمة جنايات كفر الشيخ الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم ليصبح الحكم نهائيا وباتا لتنفيذ الحكم خلال الأيام القادمة بعد تصديق رئيس الجمهورية علي الحكم.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ قضت بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نجلى شقيقه بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، وسداد تعويض مليون جنيه للمجني عليهم، كما قررت المحكمة حبس نجل المتهم  3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 5 آلاف جنيه لاشتراكه مع المتهم الرئيسي بالجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ونجله لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وجاء في أمر إحالتهما أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح الناري المرخص له "بندقيته الخرطوش" وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول في مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجنى عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن كلا المتهمين استعرضا القوة والتهديد قبل أحد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته. وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة النقض محكمة جنايات كفر الشيخ كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

برامج رمضان 2025، تعرف على ضحايا "رامز إيلون مصر"

مدبولي يفتتح مصنعا لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

رئيس الوزراء يفتتح مجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

منوعات

المزيد

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

نجوم هوليوود في حفل ما قبل الأوسكار (صور)

هاكر ومن داخل الوزارة، السلطات الأمريكية تتعرف على هوية ناشر فيديو تقبيل ترامب قدم ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة وهل يجوز القصر للمسافر؟

هل يجب تكرار نية الصيام كل يوم في رمضان؟ الإفتاء تجيب

حكمها وفضلها وعدد ركعاتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح في شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية