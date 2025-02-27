ليلة القبض على سوزي الأردنية بالمطرية.. اتهامها بالاتجار بالبشر بسبب إعلان منسوب لشركة توظيف.. والأجهزة الأمنية تبحث عن شريكها في الفيديو

عادت سوزي الأردنية للمشهد مرة أخرى بسبب نشر مقطع فيديو مسيء لإحدى الشركات يحتوي على عرض سفر لفتيات وسيدات، وذلك بعدما قبلت المحكمة استئنافها على حبسها سنتين مع الشغل وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة هدم القيم الأسرية للمجتمع خلال فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي،

ونجحت قوات الأمن أمس في القبض على التيك توكر سوزي الأردنية بالمطرية، وتم التحفظ عليها، للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.

تفاصيل القبض علي سوزي الأردنية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن محامي إحدى الشركات حرر محضرًا ضد سوزي الأردنية بسبب فيديو نسبته إلى شركة عربية للتوظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وتابع المصدر، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حددت مكان سوزي الأردنية وتحركت مأمورية لمكان تواجدها وألقت المأمورية القبض عليها، مشيرا إلى أنه سيتم ترحيل سوزي الأردنية إلى النيابة صباح اليوم للتحقيق معها فى البلاغ المقدم ضدها.

الفيديو المنشور من سوزي الأردنية

الفيديو احتوى على إساءات ومعلومات مغلوطة تخالف ضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها، وهو ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع المتورطين، وتم إلقاء القبض على سوزي الأردنية.. وفي هذا التقرير ننشر القصة الكاملة لأزمتها الجديدة.

شريك سوزي الأردنية

وتبحث الأجهزة الأمنية عن شريك التيك توكر سوزي الأردنية في مقطع فيديو مسئ لاحدى الشركات بعد عرض سفر لفتيات وسيدات.

شقيقة البلوجر سوزى الأردنية تكشف التطورات

من جانبها قالت شقيقة البلوجر سوزى الأردنية إن شقيقتها "سوزى" خرجت مع والدها ووالدتها للتحقيق أمس الأربعاء أمام الجهات المختصة ولا تزال رهن التحقيق.

القبض على سوزي الأردنية

البداية كانت عندما أعلن الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيء عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

تفاصيل البلاغ ضد سوزي الأردنية

وجاء في البلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وقال البلاغ: "ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت حنين حسام تروج لذات طبيعة الإعلان وتم الحكم عليها بالإدانة واليوم تكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المريب والذي يحمل شبهة الاتجار بالبشر".

وأشار البلاغ إلى أن الدولة تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر طبقا للمادة 93 من الدستور وما جرم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار.

وأضاف البلاغ أن القانون يجرم أفعال كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها سواء تم باستعمال العنف أو الاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير.

وتابع:" لما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت فطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق موسع حول حقيقة وظروف وملابسات واقعة إعلان توظيف سوزي الأردنية وطالب بعمل التحريات الأمنية اللازمة واستصدار أمر بمنعها من السفر واتخاذ اللازم قانونا.

إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزى الأردنية سنتين

ومن جانب آخر سبق وأن قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزى الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.

وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.

ودفع المستشار أشرف عبد العزيز محامى المتهمة بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وأن المتهمة ليس لديها إرادة كاملة بواقع الأمور، وبالتالي ينعدم لديها الإرادة، وكذلك بطلان القبض والتفتيش والنظر لحداثة سن المتهمة فهى مواليد 2006.

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