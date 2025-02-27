الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

تغريم الفنانة سميرة أحمد 100 جنيه بتهمة الاعتداء اللفظي على سائق جارها

الفنانة سميرة أحمد،
الفنانة سميرة أحمد، فيتو

قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم الفنانة سميرة أحمد مبلغ 100 جنيه، بتهمة الاعتداء اللفظي على سائق جارها بسبب أولوية ركن السيارة أسفل العقار.

كان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغا من سائق اتهم الفنانة سميرة أحمد، بقيامها بسبه وقذفه لخلاف على أولوية ركن السيارات أسفل العقار التي تقيم فيه الفنانة.

وتم قيد القضية برقم 1780 لسنة 2024 قصر النيل، حصر 70 لسنة 2025 غرامات وإحالتها إلى محكمة جنح قصر النيل التي أصدرت حكمها المتقدم.

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