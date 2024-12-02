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حوادث

إحالة مدرب كيك بوكسينج شهير للجنايات بتهمة هتك عرض قاصرات بالتجمع

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت  نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة مدرب كيك بوكسينج شهير متهم بالتحرش جنسيا، وهتك عرض عدد من القاصرات أثناء تدريبهن على الكيك بوكسينج داخل أحد النوادي، الى محكمة الجنايات.

 

يستهدف الفتيات في سن المراهقة

 وكشفت التحريات الأولية أن مدرب الكيك بوكسينج ، يمتلك أكثر من مكان لتدريب لعبة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن جنــسـيًا.


القبض على المتهم داخل صالة رياضية

 وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بالقاهرة القبض على مدرب كيك بوكس شهير بتهمة التحرش، وهتك عرض عدد من الفتيات القاصرات داخل إحدى الصالات الرياضية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات النيابة العامة

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