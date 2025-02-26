عمومية مجلس الدولة تقر حركة ترقيات واسعة بمختلف الدرجات القضائية

أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس المجلس بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء حركة ترقيات واسعة شملت ترقية (341) عضوًا إلي درجة نائب رئيس مجلس الدولة و (329) عضوًا إلي درجة وكيل مجلس الدولة.

تهنئة رئيس المجلس بالترقيات وقرب حلول شهر رمضان المعظم

هنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة في كلمة له خلال ترؤسه أعمال الجمعية العمومية - جموع قضاة مستشاري المجلس بمناسبة الترقيات وقرب حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن تقديره الشديد للجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية، والتي انعكست إيجابيا وبصورة واضحة على معدلات ونسب الإنجاز التي تحققت، على نحو يتفق وخطة تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن قضاة ومستشاري المجلس، بوصفهم حراس القانون، لطالما كانوا المثل والقدوة في التفاني في الجهد والحرص على أداء رسالتهم السامية بتحقيق العدالة وترسيخ مبادئها وإنصاف أصحاب الحقوق، ولا يبتغون في ذلك سوى مرضاة الله.

وثمّن المستشار أحمد عبود التجاوب الكبير لدى قضاة ومستشاري مجلس الدولة، مع خطط التطوير وبرامج التدريب التي أُطلقت مؤخرا بزخم واسع، لا سيما ما يتصل منها باعتماد أدوات الرقمنة وأساليب التكنولوجيا داخل منظومة عمل المجلس، مؤكدا أن مواكبة التطور التقني يمثل جزءا أصيلا من خطة عمل مجلس الدولة ويأتي في إطار خطة الدولة التنموية.

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