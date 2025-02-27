جهود مكثفة لضبط شخص انتحل صفة مواطن سعودي في سوزي الأردنية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط شخصل انتحل صفة مواطن سعوودى فى قضية التيك توكر سوزي الأردنية بنشر فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

انتحال صفة سعودي بقضية سوزي الأردنية

وأكد مصدر أمني أن المتهم انتحل صفة مواطن سعودى واشترك مع التيك توكر سوزي الأردنية بنشر فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية، مضيفا، انه تمكن من الفرار بسبب استخدام هوية شخصية مزورة، بعد أن نجح في إوهام الجميع انه مواطن سعودي.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل القبض على التيك توكر سوزي الأردنية بمنطقة المطرية، وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

وقال المصدر، إن محامي أحدى الشركات حرر محضرًا ضد سوزي الأردنية بسبب فيديو نسبته إلى شركة عربية للتوظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.



وتابع المصدر، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حددت مكان سوزي الأردنية وتحركت مأمورية لمكان تواجدها وألقت المأمورية القبض عليها.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم ترحيل سوزي الأردنية إلى النيابة صباح اليوم للتحقيق معها فى البلاغ المقدم ضدها.

القبض على سوزي الأردنية

كانت الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.

حيث تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لأحد الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.



ومن المنتظر أن يتم عرض سوزي الأردنية على النيابة للتحقيق معها في الوقائع المنسوبة لها.



وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيء عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة المراكز العربية للتوظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى محمد عامر، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، الدكتور سامر سليمان، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

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