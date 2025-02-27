اعترافات المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة جدة خطيبته السابقة بالظاهر

أدلى المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة جدة خطيبته السابقة بعد التعدي عليها بالضرب بمنطقة الظاهر باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم، انه على علم بحتفاظ جدة خطيبته السابقة بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل شقتها، قرر سرقتها بعد انفصاله عن حفيدتها.

وأضاف المتهم، انه أخذ فرد خرطوش وتوجه الى عقار المجنى عليها، واختبئ داخل العقار منتظرا عودة الضحية لشقتها، وظل منتظرها حتى شاهدها تتدخل العقار.

وتابع المتهم، انه عقب فتحها باب الشقة ودخولها قام بالدلوف خلفها، وتعدى عليها بالضرب وتقييدها داخل الصالة، ثم دخل الى غرفة النوم وظل يبحث على المشغولات الذهبية حتى عثر عليها داخل الدولاب ومبلغ مالية واستولى عليهم وعلى هاتفها وفر هاربا.

وأشار المتهم، انه قام ببيع جميع المشغولات المستولي عليها من المجنى عليها لمالك محل مشغولات ذهبية بمنطقة عين شمس، مضيفا انه صرف معظم متحصلات السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت فى كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية من سيدة والتعدي عليها وتقييدها داخل شقتها بمنطقة الظاهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيب حفيدتها السابق، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

سرقة مشغولات ذهبية من شقة الظاهر

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).





وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).



وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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