الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

القبض على شاب شرع في قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بدار السلام

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لشروعة في قتل شقيقه  بطعنة بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على ارتداء الملابس بمنطقة دار السلام.

 

إصابة شباب فى مشاجرة بدار السلام 
 تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين وإصابة أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بطعنة فى جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات بينهما على ارتداء الملابس، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن شقيقه وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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إصابة شباب فى مشاجرة بدار السلام دار السلام مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة دار السلام

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