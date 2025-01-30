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ملفات وحوارات

تطور جديد في محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة.. وجنح إمبابة تؤيد حبس المتورطين في التستر على الجريمة

الطفلة مكة،فيتو
الطفلة مكة،فيتو

تطور جديدة شهدته قضية مقتل الطفلة مكة في منشاة القناطر وتحويل جثتها لأشلاء في شقة سكنية بمنطقة وردان بتأجيل محكمة الجيزة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة مكة بمركز منشأة القناطر، ليوم 13 فبراير لتقديم دفاع المتهم.

 

معاقبة المتهمين بالتستر علي جريمة القتل
 

وعلى الجانب الآخر، أيدت محكمة جنح مركز إمبابة معاقبة سيدة وابنها بالحبس سنة في اتهامهما بالتستر على جريمة قتل الطفلة مكة والتمثيل بجثتها في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، حيث انهت ابنة السيدة حياة الطفلة وساعدتها والدتها وشقيقها في إخفاء الجثة.

 

تحقيقات النيابة في جريمة قتل الطفلة مكة
 

وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها الطفلة مكة داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

 

وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.

 

وبحسب تحقيقات النيابة، قامت المتهمة بأفعال صادمة، حيث فصلت رأس الطفلة مكة عن جسدها، قطّعت أطرافها، وانتزعت أحشاءها، ثم ألقت أجزاءً من جسدها في إحدى الترع القريبة للتخلص منها.

 

الجريمة لم تقتصر على المتهمة الرئيسية، بل تورط معها أبناؤها الثلاثة "منة"، ابنتها التي ساعدت في التنفيذ، وابنها "محمد، وأحمد"، سائق التروسيكل بعدما عونها في نقل الجثة.


والد الطفلة مكة يروي لـ فيتو تفاصيل مأساوية


وليد فرحات، والد الطفلة كشف لـ فيتو، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته "مكة" التي عُثر عليها أشلاء داخل كرتونة في شقة سكنية بقرية وردان بمنشأة القناطر، بعد نحو ساعتين من اختفائها عن أنظار والدتها حال لهوها أمام المنزل.

 

وقال “فرحات”: إن ابنته عادت من دار تحفيظ القرآن الذي لا يبعد عن منزلها سوى أمتار قليلة، ومن ثم خرجت تلهو مع أطفال الجيران أمام المنزل، حينها لم يكن أحد موجودًا من أسرتها في الشارع، وبمرور الوقت اختفت الطفلة عن أنظار الأطفال فجأة متابعا: "قعدنا ندور في القرية كلها حتة حتة".

 

وألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل "أم هاشم" وابنائها وسائق تروسيكل، لاتهامهما بالتورط في قتل الطفلة "مكة وليد" وتقطيع جثتها لأشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل ووضعها داخل كرتونة، بقرية أتريس شمالي منشأة القناطر.

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منشأة القناطر الطفلة مكة مركز إمبابة

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