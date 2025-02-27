الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

دفاع صلاح التيجاني يكشف سبب حفظ التحقيقات معه بتهمة التحرش

صلاح التيجاني، فيتو
صلاح التيجاني، فيتو

كشف محامي صلاح التيجاني أن جهات التحقيق حفظت التحقيقات في البلاغ المقدم ضد صلاح التيجاني، بعد ادعاء إحدى الفتيات تعرضها للتحرش على يد التيجاني. 

وكشف محامي صلاح التيجاني سبب قرار الحفظ، بأنه جاء بعد جلسات تحقيق استمرت لمدة 4 أشهر، وقررت النيابة العامة قرارها السابق، لعدم وجود أي دليل إدانة كما ثبت لدى جهات التحقيق الحالة الصحية والظروف النفسية التي تعاني منها الفتاة، كما أكدت انتهاء موعد التظلم على الحكم.

وأفادت التحقيقات بفبركة صور عديدة بالفوتوشوب، وكذلك محادثات قد ادعت تلك الفتاة أنها دارت بينها وبين التيجاني.

 

إخلاء سبيل التيجاني بعد الاستماع لأقواله

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل  صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، وإرسال صور خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على صلاح الدين التيجاني، على خلفية اتهامه من إحدى السيدات بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء. 

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات لأحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن، تبين تقدم صلاح التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها، ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وأكدت الداخلية أن صلاح التيجاني غير منتمى للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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الشيخ صلاح التيجاني الشيخ التيجاني النيابة العامة
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