أخبار مصر: تصادم طائرتين بأمريكا وقتلى بالعشرات، نتيجة الإعدادية بالجيزة، أجر بن شرقي ببرنامج رامز، ضربة موجعة لـ ديب سيك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

جثث في النهر، قتلى في تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريجان (فيديو)

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الخميس، "اصطدام رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر قرب العاصمة واشنطن".

برواتب 9 آلاف درهم، اليوم إغلاق باب التقديم لوظائف الإمارات

تنتهى وزارة العمل، اليوم الخميس، من قبول طلبات الراغبين في التقدم لعدد من الوظائف بدولة الإمارات، للذكور والإناث، بمرتبات 9000 درهم، أى ما يوازي 122 ألف جنيه.

شبكة سي بي إس: انتشال 19 جثة من نهر بوتوماك بعد اصطدام طائرتين في واشنطن

ذكرت شبكة CBS NEWS الأمريكية أنه تم انتشال 19 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية بالقرب من مطار واشنطن.

فيديو جديد للحظة اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية أمريكية وترامب يعلق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم اطلاعي بشكل كامل على حادث اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية الذي وقع قرب مطار ريجان.

ظهرت الآن عبر موقع المديرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، على موقعها الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

مدبولي يزور العراق اليوم، مصر تعزز حضورها في مشاريع إعادة الإعمار

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التنمية وإعادة الإعمار.

اليوم، الحكم في استئناف أحمد ياسر المحمدي على سجنه 3 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة أجنبية

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد محمود، حكمها في استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدي على فتاة أجنبية بالإكراه

أبرزها ليفربول وبرشلونة، 8 فرق تتأهل مباشرة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تأهلت 8 فرق مباشرة للمشاركة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، وذلك بعد ختام جولات الدور الرئيسي.

استعدوا، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن غالبية الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

شاهد، كواليس تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في صفوف الأهلي

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا لكواليس جلسة التصوير التي خضع لها المغربي أشرف بن شرقي تمهيدًا للإعلان رسميًّا خلال الساعات المقبلة عن انضمامه للنادي الأهلي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30 - 01 - 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال كرة اليد

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات وأبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي وبطولة العالم لكرة اليد.

غرور أم عدم ثقة، رد صادم من ماسك على ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على اقتراح عضو البرلمان الأوروبي السلوفيني برانكو جريمز، بترشيح الملياردير لجائزة نوبل للسلام في عام 2025، قائلا إنه لا يحتاج إلى أي جوائز.

كرفانات للفنانين والصحراء للمجاميع، مصدر يكشف لفيتو أزمة تهدد تصوير مسلسل حكيم باشا

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

السخرية من ريال مدريد، إيقاف معلق شهير بقناة بي إن سبورتس، ما الحقيقة؟

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول صدور قرار من جانب شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بإيقاف أحد المعلقين الذين يعلمون بالقناة بسبب نادي ريال مدريد الإسباني.

حقيقة أجر بن شرقي الضخم في برنامج مقالب رامز جلال

تداول رواد مواقع التواصل صور لأشرف بن شرقي، أثناء التجهيز لإعلان صفقة انتقاله للنادي الاهلي، فور انتشار هذه الصور، انتشر معها الحديث عن أجره نظير مشاركته في برنامج مقالب رامز جلال، في شهر رمضان المقبل 2025.

حسين فهمي: عريس ابنتي لم يعجبني وتزوجت 5 مرات منهم واحدة غلط (فيديو)

كشف الفنان حسين فهمي العديد من الجوانب الخفية من حياته في مقابلة تلفزيونية، لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديد جديد لأمريكا، علي بابا الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على ديب سيك

أعلنت شركة "علي بابا" الصينية، يوم الأربعاء، إطلاق إصدار جديد لنموذج للذكاء الاصطناعي الخاص بها Qwen 2.5-Max.

بـ"اللغة العربية"، جماهير شتوتجارت تهين ناصر الخليفي بعد فوز باريس سان جيرمان

تعرض ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، إلى هجوم لاذع من الجماهير الألمانية بعد مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت.

عاد لـ يقش، ميتا تدفع 25 مليون دولار لـ ترامب تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك وإنستجرام

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا مع "ميتا" في قضية حجب صفحاته على "فيسبوك" و"إنستجرام" بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، وستدفع الشركة لترامب 25 مليون دولار.

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