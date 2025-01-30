الخميس 30 يناير 2025
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غرور أم عدم ثقة، رد صادم من ماسك على ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على اقتراح عضو البرلمان الأوروبي السلوفيني برانكو جريمز، بترشيح الملياردير لجائزة نوبل للسلام في عام 2025، قائلا إنه لا يحتاج إلى أي جوائز.

 

رد ماسك على ترشيحه لجائزة نوبل

وكتب ماسك على منصته "إكس": "لا أريد أي جوائز".

 

ترشيح إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام

وأعلن جريمز في وقت سابق أنه اقترح ترشيح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام عام 2025 لدعمه لحرية التعبير وتعزيز السلام.

وهذه ليس المرة الأولى، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في شهر فبراير الماضي أن النائب النرويجي ماريوس نيلسون رشح ماسك أيضا لجائزة نوبل للسلام.

ومنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2024 لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية التي أسسها عام 1956 ناجون من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتي هيروشيما وناجازاكي عام 1945. وذكر الأمين العام للمنظمة أنها كانت تعاني منذ فترة طويلة من القمع الأمريكي ونسيتها حكومتها.

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