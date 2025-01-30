الخميس 30 يناير 2025
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ظهرت الآن عبر موقع المديرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية،
نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، على موقعها الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.


وأشارت المديرية في بيان لها إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، اضغط هنا 

وقال محافظ الجيزة، إن نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالى عدد 204325 متقدم للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أن نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهني في نتيجة الشهادة الإعدادية  بلغت 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للامتحانات حضر منهم 248 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى أن نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع بلغت 100%، حيث تجاوز عدد 62 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعًا.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية 

ويمكن لطلاب  الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الامتحانات بالاسم ورقم الجلوس بعد أن ظهرت في المحافظات التالية:

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا 
  11. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا 
  12. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالسويس من هنا
  13. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــا
  14. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــا

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