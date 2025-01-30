جثث في النهر، قتلى في تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريجان (فيديو)

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الخميس، "اصطدام رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر قرب العاصمة واشنطن".

اصطدام طائرة ومروحية “بلاك هوك”

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من مطار رونالد ريجان بالولايات المتحدة ما أدى إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بحادثة الاصطدام بين طائرة ومروحية "بلاك هوك".

🚨 #BREAKING UPDATE: Horrifying tower cam shows the moment an airplane impacted a helicopter over Reagan National Airport in DC



This is now considered a MASS CASUALTY EVENT.



Search and rescue underway in the Potomac. Rescue boats are reportedly pulling bodies out of the water.… https://t.co/VhGtun2aBJ pic.twitter.com/nVekqkBSj2 January 30, 2025

من جهته، قال السناتور الجمهوري تيد كروز، إن "هناك قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو قرب العاصمة واشنطن"، مشيرًا إلى أن هناك نحو 60 راكبًا كانوا على متن الطائرة.

فيما أوضح مصدر بشركة «أمريكان إيرلاينز» لـ«رويترز» أنه «يفترض وجود 60 راكبًا على متن الطائرة التي تحطمت قرب مطار ريجان في واشنطن».

🚨 #BREAKING: A plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington, DC



Fatalities have been reported, a MASSIVE search & rescue operation is happening in the Potomac River



Witnesses reported seeing a “massive crash” and hearing a loud… pic.twitter.com/GtSiWjUWn0 — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى «انتشال 4 أشخاص من مياه نهر بوتوماك بعد حادث التحطم قرب المطار».

وأكدت في وقت لاحق انتشال جثتين على الأقل، من النهر.



تفاصيل الحادث

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان: «اصطدمت طائرة إقليمية من طراز بومباردييه سي آر جيه 700 تابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز في الجو بمروحية سيكورسكي إتش-60 أثناء اقترابها من المدرج 33 في مطار ريجان واشنطن الوطني حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي».

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة التي تديرها شركة أمريكان إيرلاينز أقلعت من ويتشيتا بولاية كانساس.

وعلمت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الطائرة كانت تحمل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم.

ولم يُعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.

وفي بيان قدمته لشبكة «سي بي إس نيوز»، قالت الخطوط الجوية الأمريكية إنها «على علم بتقارير تفيد بأن رحلة أمريكان إيجل رقم 5342، التي تديرها شركة بي إس إيه، والتي تخدم من ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار واشنطن ريجان الوطني، كانت في الحادث».

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