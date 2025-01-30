الخميس 30 يناير 2025
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استعدوا، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة، فيتو
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن غالبية الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.   

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه جار تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها  مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرًا إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

ظهرت الآن عبر موقع المديرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول

نتيجة الصف الأول الإعدادى فى الجيزة للترم الأول.. استعلم الآن


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة  الإعدادية بمحافظة القاهرة  فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتي


https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages


ويتم اختيار المرحلة الإعدادية  والصف الثالث الإعدادي وإدخال الاسم والرقم القومي

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتي انطلقت السبت قبل الماضي


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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