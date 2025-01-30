استعدوا، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن غالبية الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه جار تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرًا إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتي



https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages



ويتم اختيار المرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادي وإدخال الاسم والرقم القومي

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتي انطلقت السبت قبل الماضي



امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة



مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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