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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30 - 01 - 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حالة الطقس غدًا الخميس 30-1-2025 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حالة الطقس غدًا الخميس 30-1-2025 بوادي النطرون


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


وحذرت  هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11

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