برواتب 9 آلاف درهم، اليوم إغلاق باب التقديم لوظائف الإمارات

تنتهى وزارة العمل، اليوم الخميس، من قبول طلبات الراغبين في التقدم لعدد من الوظائف بدولة الإمارات، للذكور والإناث، بمرتبات 9000 درهم، أى ما يوازي 122 ألف جنيه

وأعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي.

نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم.

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم.

وحول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم، أكد وزير العمل أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط إلى التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في التقديم واستيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وإرسالها على البريد الالكتروني التالي labour@labour.gov.eg.

المستندات والأوراق والشروط المطلوبة

وكشف وزارة العمل عن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية،والعمر من 25 إلى 40 سنة،وخبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.

بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وبشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة،وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

مزايا وظائف الإمارات

وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات،وكذلك تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات،و تذكرة سفر الاستقدام، وأن ساعات العمل 8 ساعات وفقًا لقانون العمل، كما أن مدُة العقد سنتين

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة العمل فى التوسع فى توفير فرص عمل للشباب بالسوق المحلى والخارجى.

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