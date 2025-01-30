الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

شاهد، كواليس تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في صفوف الأهلي

أشرف بن شرقي، فيتو
أشرف بن شرقي، فيتو

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا لكواليس جلسة التصوير التي خضع لها المغربي أشرف بن شرقي تمهيدًا للإعلان رسميًّا خلال الساعات المقبلة عن انضمامه للنادي الأهلي. 

أشرف بن شرقي يجتاز الكشف الطبي

واجتاز المغربي أشرف بن شرقي الكشف الطبي الذي خضع له، تمهيدًا لإعلان تعاقده مع النادي الأهلي في صفقة انتقال حرة، ليكون رابع صفقات الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.

وكان المغربي أشرف بن شرقي قد وصل خلال الساعات الماضية إلى أحد المستشفيات في مدينة القاهرة لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي عن تعاقده مع النادي الأهلي ليكون رابع صفقات الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي، وقع على عقود انضمامه للمارد الأحمر خلال تواجده بأحد الفنادق.

وكان نادي الريان القطري، أعلن أمس الأربعاء، فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب.

 

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفًا، وصناعة 58 هدفًا.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفًا، وصنع 28 آخرين. 

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