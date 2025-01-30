كرفانات للفنانين والصحراء للمجاميع، مصدر يكشف لفيتو أزمة تهدد تصوير مسلسل حكيم باشا

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان في رمضان 2025

وكشف مصدر خاص لفيتو، عن أزمة داخل كواليس تصوير مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان، مؤكدًا أن هناك سوء معاملة للمجاميع الذين كانوا من المفترض أن يصوروا بعض المشاهد في محمية وادي دجلة.

وأضاف المصدر: “أن المجاميع المشاركين في العمل ظلوا في الصحراء ما يقارب من 22 ساعة دون تصوير في حين وجود استراحات وكرفانات للفنانين وطاقم العمل إلا المجاميع”.

وكانت قد علمت فيتو من مصادرها الخاصة، أن الفنان مصطفى شعبان يصور في الوقت الحالي، عددًا من مشاهد مسلسله الجديد حكيم باشا في رمضان 2025 في محمية وادي دجلة ويستمر التصوير حتى فجر غد الخميس.

مسلسل حكيم باشا مصطفى شعبان

وتضمنت المشاهد التي تم تصويرها في محمية وادي دجلة من مسلسل حكيم باشا أحداثًا مثيرة منها؛ إلقاء القبض على بعض الشخصيات وبعض عناصر داعش وعدد من المطاريد خلال الأحداث.

مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025

وتطلبت مشاهد داعش خلال الأحداث مجاميع كثيرة من أجل التصوير.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت بوستر مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

حكيم باشا" يشارك في بطولته كذلك أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

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