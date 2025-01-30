شبكة سي بي إس: انتشال 19 جثة من نهر بوتوماك بعد اصطدام طائرتين في واشنطن

ذكرت شبكة CBS NEWS الأمريكية أنه تم انتشال 19 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية بالقرب من مطار واشنطن.

وقال حاكم فرجينيا: فرق الاستجابة من الولاية ومن ميريلاند والعاصمة احتشدت لإنقاذ ضحايا اصطدام الطائرتين.

وأفادت هيئة الطيران الأمريكية بوقوع اصطدام بين طائرة ركاب من نوع Bombardier، تتسع حتى 70 راكبًا، ومروحية من نوع Sikorsky بالقرب من مطار واشنطن وهناك وفيات.

كما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أن 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بطائرة مروحية أثناء الهبوط في مطار رونالد ريجان الوطني قرب واشنطن.

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية، في بيان، إن «الرحلة كانت في طريقها من ويتشيتا بولاية كانساس إلى واشنطن العاصمة».

وقالت شركة الطيران: «إن قلقنا منصب على الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة. ونحن على اتصال بالسلطات ونقدم المساعدة في جهود الاستجابة للطوارئ».

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان، لصحيفة «ذا هيل»، إن «الطائرة اصطدمت في الجو بالمروحية أثناء اقترابها من المدرج 33 في المطار حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: “أستطيع أن أؤكد أن الرئيس (دونالد) ترامب قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريجان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت”.

وفي أول تعليق له قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “تم إطلاعي بشكل كامل على حادث اصطدام طائرة تقل 60 راكبًا بمروحية عسكرية الذي وقع قرب مطار ريجان”.

وأضاف: "أتابع الموقف وسأقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها".

وتابع ترامب في بيان: “رحم الله أرواحهم. أشكر رجال الاستجابة الأولية على العمل الرائع الذي يقومون به”.

من جهتها، قالت شرطة العاصمة واشنطن إن عملية بحث وإنقاذ مشتركة بين عدة وكالات جارية في نهر "بوتوماك" بعد تحطم طائرة وستصدر مزيدًا من التفاصيل لاحقًا.

وعلى إثر ذلك، تم إيقاف حركة الطائرات في مطار ريجان، وهناك معلومات بأنه على متن الطائرة أكثر من 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، وهناك استجابة ضخمة من قوارب الإنقاذ بينما يبقى عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

وجاء في بيان لشركة "أمريكان إيرلاينز": نحن على علم بتقارير تفيد بأن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 5342، التي تديرها شركة PSA، والتي انطلقت من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس (ICT) إلى مطار واشنطن ريغان الوطني (DCA)، تعرضت لحادث. وسنقدم المعلومات فور توفرها".

من جهته، صرح وزير النقل الأمريكي الجديد شون دافي، الذي أدى اليمين منذ ساعات قليلة، بأنه يراقب التطورات المتعلقة بحادث تحطم الطائرة في نهر "بوتوماك" من مقر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في واشنطن العاصمة.

وقال دافي في منشور على منصة "إكس": "أنا موجود في مقر إدارة الطيران الفيدرالية وأتابع الموقف عن كثب".

في حين ذكرت الأنباء أن الوزير دافي وصل إلى المكان بالقرب من حادث تحطم الطائرة.

وجاء في بيان لـ"البنتاجون" أن 3 جنود من الجيش الأمريكي كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بالطائرة.

وقالت حاكمة ولاية كانساس لورا كيلي: أعلم أن طائرة قادمة من ويتشيتا تعرضت لحادث تحطم في مطار ريجان الوطني. أنا على اتصال دائم بالسلطات. تفكيري كله مع المعنيين. سأشارك المزيد من المعلومات فور توفرها.

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