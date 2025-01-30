الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

اليوم، الحكم في استئناف أحمد ياسر المحمدي على سجنه 3 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة أجنبية

اللاعب أحمد ياسر
اللاعب أحمد ياسر المحمدي، فيتو

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد محمود، حكمها في استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدي على فتاة أجنبية بالإكراه.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، سابقا، اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي بالسجن 3 سنوات في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على فتاة  في دولة قطر.

 

وكشفت التحقيقات، أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم بلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يغتصبها جنسيًّا ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها، على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

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محكمة جنايات القاهرة اللاعب أحمد ياسر المحمدي التعدى على فتاة أجنبية دولة قطر
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