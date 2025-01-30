الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال كرة اليد

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات وأبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي وبطولة العالم لكرة اليد.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا × فرنسا | الدور نصف النهائي - 10 مساء (أون تايم سبورتس 1)

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

ليون × لودوجوريتس - 10 مساء | بي إن سبورت 9

ميتييلاند × فنريخشة - 10 مساء | بي إن سبورت إكسترا 2

نيس × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت إكسترا 3

أوليمبياكوس × كاراباج أجدام - 10 مساء

أياكس أمستردام × جالاتا سراي - 10 مساء | بي إن سبورت 7

أندرلخت × هوفنهايم - 10 مساء | بي إن سبورت إكسترا 4

فيرينكفاروسي × الكمار - 10 مساء

دينامو كييف × أر إف إس - 10 مساء

ريال سوسيداد × باوك سالونيكا - 10 مساء | بيإن سبورت 6

روما × فرانكفورت - 10 مساء | بي إن سبورت 2

سلافيا براج × مالمو - 10 مساء

سبورتنج براجا × لاتسيو - 10 مساء | بي إن سبورت 8

توتنهام × ألفسبورج - 10 مساء | بي إن سبورت 4

تفينتي انشخيدة × بشكتاش - 10 مساء | بي إن سبورت اكسترا 1

جلاسيكو رينجرز × سان جيلواز - 10 مساء | بي إن سبورت 5

ستيوا بوخاريست × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة × أهلي جدة - 4 عصرًا | SSC SPORT

الرياض × الوحدة - 5:15 مساء | SSC SPORT

الرائد × النصر - 7 مساء | SSC SPORT

مباريات اليوم في الدوري القطري

نادي قطر × الشمال - 3:30 عصرًا

العربي × السد القطري - 5:45 مساء

مباريات اليوم في الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي × أولمبيك آسفي - 7 مساء

نهضة بركان × الجيش الملكي - 9 مساء

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مباريات اليوم بطولة العالم لكرة اليد الدوري السعودي الدورى الأوروبي فرنسا

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