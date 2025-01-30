السخرية من ريال مدريد، إيقاف معلق شهير بقناة بي إن سبورتس، ما الحقيقة؟

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول صدور قرار من جانب شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بإيقاف أحد المعلقين الذين يعلمون بالقناة بسبب نادي ريال مدريد الإسباني.

السخرية من ريال مدريد

وخرجت بعض الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن شبكة قنوات بي إن سبورتس اتخذ قرارًا بإيقاف المعلق اليمني حسن العيدروس بداعي تجاوزه في حق ريال مدريد بالسخرية خلال تعليقه على مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني.

غضب مشجعي ريال مدريد

وقال العيدروس في تعليقه على الهدف الخامس لبرشلونة:" الخامس هذه المرة لم يكن من رافينيا بل سجله فيرمين لوبيز" وهو ما أثار غضب مشجعي ريال مدريد بداعي تلميحات المعلق حول مباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5-2 وسجل خلالها رافينيا الهدف الخامس.

المعلق اليمني حسن العيدروس يوضح

وكتب العيدروس بيانًا عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك قائلًا إنه لا يحب الدخول في أمور فرعية بعد كل مباراة، لكنها تلقى رسائل تحمل سباب بسبب تعليقه على هدف برشلونة.

وأشار إلى أنه كان يقصد أن رافينيا سجل الهدف الخامس في آخر مباراة لبرشلونة ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.



وتابع: "البعض تناسى أن كرة القدم لعبة ترفيهية والأهم الأخلاق التي تسمو بالإنسان، وهناك من قال إنني مشجع لآرسنال أو ليفربول وقبلها باريس سان جيرمان وريال مدريد، ولكن الحقيقة أنني أحاول إعطاء كل فريق حقه بأسلوب مبتكر".

ولم يصدر قرار بإيقاف العيدروس على ما يبدو حيث تولى مهمة التعليق على مباراة يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

ومن الوارد إبعاد المعلق عن مباريات ريال مدريد لفترة حيث سيتم التأكد من الأمر خلال الفترة القادمة.

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