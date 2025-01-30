حقيقة أجر بن شرقي الضخم في برنامج مقالب رامز جلال

تداول رواد مواقع التواصل صور لأشرف بن شرقي، أثناء التجهيز لإعلان صفقة انتقاله للنادي الاهلي، فور انتشار هذه الصور، انتشر معها الحديث عن أجره نظير مشاركته في برنامج مقالب رامز جلال، في شهر رمضان المقبل 2025

وكشف مصدر من داخل برنامج رامز جلال، حقيقة إنهاء الاتفاق مع بن شرقي، مقالب سفره لتصوير حلقة في البرنامج، مقابل تقاضيه 15 مليون جنيه.

وأكد المصدر لفيتو، أن جميع الاخبار التي انتشرت الساعات الماضية عن مشاركة بن شرقي وأجره في البرنامج، هو وغيره من النجوم ليس لها أساس من الصحة، موضحا أن الأجور المعلن عنها غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف المصدر، أنه بالفعل، تم الاتفاق علي العديد من الأسماء المشاركة في البرنامج من بينها اسم اشرف بن شرقي، لكن هناك انتظار من جانب إدارة البرنامج لإعلان النادي الاهلي عن الصفقة، للتواصل رسميًّا مع شقيقه إدارة الفريق للحصول على موافقة التصوير، خلال الشهر المقبل

مفاجأة غير متوقعة، ينتظرها، جمهور ومحبو الفنان رامز جلال، في برنامج مقالبه، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان، بمشاركة العديد من نجوم الفن والكرة.

في هذا السياق، تواصلت “فيتو”، مع أحد المصادر، من داخل برنامج رامز جلال، الذي يتم تصويره الآن، بفكرة جديدة، رفض ذكرها، لحين ظهورها للجمهور.

وعلى الجانب الآخر، كشف المصدر، الملامح الأولى للبرنامج، وأبرز النجوم الذي تم الاتفاق معهم بشكل مبدئي، من خلال مديري أعمالهم، بالإضافة لبعض الأسماء المقترحة.

وقال المصدر: إن القائمين على التواصل مع النجوم، أنهوا الاتفاق مع إمام عاشور وزيزو، بالإضافة إلى الفنان الشاب كزبرة.

وكانت المفاجأة الأكبر، هي اقتراح اسم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك والريان القطري السابق، وذلك بعد الحديث عن انتقاله للأهلي، خلال الساعات المقبلة.

من المتوقع أن يحمل اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025 “رامز قصر الموت”، كما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي، وسيعرض على قناة MBC مصر كما هو متعارف عليه في السنوات الماضية، ويشهد مشاركة عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحية لمقالب رامز جلال، بمشاركة فنانة لبنانية شهيرة، ويتم عرضه بعد أذان المغرب مباشرة أي أثناء وقت الإفطار، ولا يتم تغيير هذا الموعد منذ أول مرة تم إطلاق البرنامج بها.

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