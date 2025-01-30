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عاد لـ يقش، ميتا تدفع 25 مليون دولار لـ ترامب تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك وإنستجرام

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا مع "ميتا" في قضية حجب صفحاته على "فيسبوك" و"إنستجرام" بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، وستدفع الشركة لترامب 25 مليون دولار.

 

شروط اتفاق ميتا مع ترامب

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه بموجب شروط الاتفاق لإنهاء القضية، سيتم إرسال 22 مليون دولار إلى صندوق المكتبة الرئاسية، وستذهب الأموال المتبقية إلى النفقات القضائية.


وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للاتفاق فإن الشركة لن تعترف علنا بذنبها.

قيمة تبرع مارك زوكربيرج  لحفل تنصيب ترامب

وتبرعت شركة "ميتا"، التي يرأسها مارك زوكربيرج في وقت سابق بمبلغ مليون دولار لحفل تنصيب ترامب.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن زوكربيرج يحاول تحسين العلاقات مع ترامب منذ عام ونصف العام من أجل حماية شركته من ضربة محتملة من الإدارة الجديدة، حيث كانت "ميتا" منذ فترة طويلة هدفا لهجمات من المحافظين في واشنطن الذين يتهمونها بالتحيز لصالح الديمقراطيين.

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